Город
18:58, 21 сентября 2023
1 мин.

Названо самое частое преступление в Подмосковье

Названо самое частое преступление в Подмосковье

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Самое частое преступление в Подмосковье назвали в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

По информации ведомства, всего за первые восемь месяцев 2023 года зарегистрировано 47 117 преступлений, их количество сократилось на 6,2 процента. Самым частым нарушением закона в Московской области оказались кражи — зафиксировано 12 952 эпизода.

9,2 тысячи преступлений были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. На третьем месте оказались мошенничества — 7,16 тысячи случаев.

Кроме того, жители Подмосковья совершили 654 грабежа и 574 раза нарушили правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в том числе зарегистрировано 183 аварии со смертельным исходом.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.