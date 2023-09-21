Названо самое частое преступление в Подмосковье

Самое частое преступление в Подмосковье назвали в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

По информации ведомства, всего за первые восемь месяцев 2023 года зарегистрировано 47 117 преступлений, их количество сократилось на 6,2 процента. Самым частым нарушением закона в Московской области оказались кражи — зафиксировано 12 952 эпизода.

9,2 тысячи преступлений были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. На третьем месте оказались мошенничества — 7,16 тысячи случаев.

Кроме того, жители Подмосковья совершили 654 грабежа и 574 раза нарушили правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в том числе зарегистрировано 183 аварии со смертельным исходом.