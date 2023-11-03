Преемник Сталина назван! Стали известны подробности продажи дачи вождя

Подробности продажи подмосковной правительственной дачи руководителя СССР Иосифа Сталина стали известны «РБК». Известно, что советский вождь проводил там время в 1930-х годах.

По имеющейся информации, усадьбу «Липки-Алексеевское» в Мытищах выкупило общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг и право». Стоимость недвижимости была оценена в 403,49 миллиона рублей.

Участок с домом находится в поселке Вешки недалеко от МКАД. Общая площадь участка составила 38,4 гектара, строений — 3,8 тысячи квадратных метров.