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16:30, 03 ноября 2023
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Преемник Сталина назван! Стали известны подробности продажи дачи вождя

Преемник Сталина назван! Стали известны подробности продажи дачи вождя
© Кадр: Первый Мытищинский / YouTube

Подробности продажи подмосковной правительственной дачи руководителя СССР Иосифа Сталина стали известны «РБК». Известно, что советский вождь проводил там время в 1930-х годах.

По имеющейся информации, усадьбу «Липки-Алексеевское» в Мытищах выкупило общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг и право». Стоимость недвижимости была оценена в 403,49 миллиона рублей.

Участок с домом находится в поселке Вешки недалеко от МКАД. Общая площадь участка составила 38,4 гектара, строений — 3,8 тысячи квадратных метров.

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