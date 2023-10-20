Предложение выйти замуж в московском метро попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

На видео посреди станции метро пассажир встает на колено и делает девушке предложение выйти за него замуж. Она соглашается и надевает кольцо. Рядом стоит маленький стол с бутылкой шампанского, свечой и фруктами.

«Какие милые», «Очень мило и романтично», «Медовый месяц — путешествие по кругу МЦК», «С милым рай и в метро», «Главное, чтоб брачная ночь не в депо», «Очень красиво и мило», «Рай в шалаше меняем на станцию метро», «Креативно, супер, молодцы», — написали юзеры.