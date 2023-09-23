Мужчина в костюме медведя сделал предложение своей возлюбленной и попал на видео

Мужчина в костюме медведя сделал предложение своей возлюбленной во дворе многоквартирного дома и попал на видео, опубликованное в группе «Типичные Химки» социальной сети «ВКонтакте».

«Вот такое милое предложение руки и сердца вчера произошло в ЖК "Солнечная система" во дворе дома "Солнце"», — уточнил автор видео.

В ролике мужчина, находясь внутри ростовой куклы медведя, ждет свою возлюбленную во дворе многоэтажки и танцует. Для создания особой атмосферы он включил музыку и запустил генератор мыльных пузырей. Когда женщина пришла, он с шариками в руках подошел к ней и встал на одно колено, протягивая кольцо. Женщина узнала его, только когда он снял с лица маску. Она дала согласие.

«Милота какая. Счастья», «Побольше бы такого позитива», «Как же классно. Молодцы», «Красавцы! Отличное начало», — отреагировали пользователи сети.