Пранк с «ожившим» деревом в Москве попал на видео

Пранк с «ожившим» деревом попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

В ролике человек замаскировался под дерево: пока он не двигается, создается впечатление, что это искусственное растение в горшке. Когда мимо проходят люди, дерево резко «оживает». На видео запечатлены жертвы пранкера, они вздрагивают, подпрыгивают и кричат от испуга.

«Люди со слабым сердцем вышли из чата», «Это прикольно, только можно трусы намочить», «С ноги дал бы по роже», «А чего мужиков не пугает?», «Кто-то может не выдержать такой радости», «Так и крякнуться можно», «Потом женщина оторвала пару ветвей по бокам и макушку этому деревцу», «Он рискует получить по щам. Но идея прикольная», «Дебильные шуточки, за которые можно и по голове схлопотать», — написали юзеры.