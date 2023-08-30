11:36, 30 августа 2023
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Повреждения в подмосковной деревне после взрыва БПЛА попали на видео
© Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Повреждения в подмосковной деревне после взрыва БПЛА попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
«Беспилотник ликвидировали в Рузском районе. Обломки упали в деревне Лукино, повреждения получили забор и дом», — говорится в сообщении.
На видео жители Рузского района сняли обломки беспилотника, поврежденное ограждение участка и дом. Пострадавших нет, сообщил в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.