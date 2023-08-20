Потоп в столичном торговом центре попал на видео

Потоп в столичном торговом центре «Парк 11» попал на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, ливень затопил один из магазинов электроники в торговом центре недалеко от метро «Тимирязевская». Как сообщают сотрудники торговой точки, вода пребывает в помещения из канализации.

Сообщается, что сильный дождь также затопил ТЦ «Шоколад» в подмосковном Реутове. Посетителей начали выводить из торгового центра.