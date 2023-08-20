18:01, 20 августа 2023
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Потоп в столичном торговом центре попал на видео
© Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Потоп в столичном торговом центре «Парк 11» попал на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По имеющейся информации, ливень затопил один из магазинов электроники в торговом центре недалеко от метро «Тимирязевская». Как сообщают сотрудники торговой точки, вода пребывает в помещения из канализации.
Сообщается, что сильный дождь также затопил ТЦ «Шоколад» в подмосковном Реутове. Посетителей начали выводить из торгового центра.