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18:01, 20 августа 2023
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Потоп в столичном торговом центре попал на видео

Потоп в столичном торговом центре попал на видео

© Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Потоп в столичном торговом центре «Парк 11» попал на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, ливень затопил один из магазинов электроники в торговом центре недалеко от метро «Тимирязевская». Как сообщают сотрудники торговой точки, вода пребывает в помещения из канализации.

Сообщается, что сильный дождь также затопил ТЦ «Шоколад» в подмосковном Реутове. Посетителей начали выводить из торгового центра.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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