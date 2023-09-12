Массовая потасовка в вагоне поезда московского метро попала на видео

Массовая потасовка в вагоне поезда столичного метро попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подслушано Метро Москвы».

В ролике двое мужчин разговаривали на повышенных тонах, оскорбляли и угрожали друг другу. Далее в перепалку вмешались по очереди еще двое попутчиков. Они стали толкаться, а другие пассажиры попытались разнять конфликтующих.

«Пусть решают все силой и духом, а не своим писклявым голосом», «Столько действующих лиц, а суть спектакля непонятна», «И кричать не надо. Большинство нынешних непоняток и "конфликтов" возникают на пустом месте, но решаются, при желании, пятиминутным спокойным диалогом», «Это не дикий лес. Мордобоем не решить проблему», «Надо держать себя в руках и руки при себе», — написали пользователи сети.