Москвичи начали нести цветы и игрушки к посольству Палестины

К посольству Палестины в Кропоткинском переулке в Москве жители столицы начали массово нести цветы и детские игрушки. Кадры с места в четверг, 12 октября, публикует издание «Известия».

На кадрах у входа в здание дипмиссии разложены букеты. В некоторых из них вложены записки людей, скорбящих о жертвах палестино-израильского конфликта.

«Мы скорбим вместе с палестинским народом», — говорится в одной из них.

Кроме того, у входа в здание поставили свечи.

По состоянию на 12 октября, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 1,2 тысяч человек, еще 5,6 тысяч человек ранены. Об этом сообщают местные СМИ.