14:31, 22 августа 2023
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Последствия взрыва водонагревателя в подмосковной квартире попали на видео
© Кадр: Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы»
Последствия взрыва водонагревателя в квартире подмосковной Балашихи попали на видео. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы».
По имеющейся информации, инцидент произошел в доме на улице Победы. Причиной взрыва водонагревателя стала загоревшаяся плита. Несмотря на многочисленные разрушения жилья, никто из жильцов не пострадал.