Последствия взрыва водонагревателя в подмосковной квартире попали на видео

Последствия взрыва водонагревателя в квартире подмосковной Балашихи попали на видео. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы».

По имеющейся информации, инцидент произошел в доме на улице Победы. Причиной взрыва водонагревателя стала загоревшаяся плита. Несмотря на многочисленные разрушения жилья, никто из жильцов не пострадал.