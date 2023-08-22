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14:31, 22 августа 2023
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Последствия взрыва водонагревателя в подмосковной квартире попали на видео

Последствия взрыва водонагревателя в подмосковной квартире попали на видео

© Кадр: Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы»

Последствия взрыва водонагревателя в квартире подмосковной Балашихи попали на видео. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы».

По имеющейся информации, инцидент произошел в доме на улице Победы. Причиной взрыва водонагревателя стала загоревшаяся плита. Несмотря на многочисленные разрушения жилья, никто из жильцов не пострадал.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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