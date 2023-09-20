Последствия взрыва газа в подмосковной многоэтажке попали на видео

В многоэтажном доме в подмосковной Балашихе произошел взрыв, последствия которого попали на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza.

По предварительным данным, обрушение третьего, четвертого и пятого этажей здания произошло из-за взрыва газа.

В результате ЧП в доме на Октябрьской улице были разрушены три квартиры, еще несколько повреждены. Территория оцеплена. Для эвакуированных жителей готовят временное жилье.

По данным канала SHOT, под обрушившимися бетонными плитами погибла женщина. Кроме того, сообщается о четырех пострадавших, в том числе матери с ребенком. Под завалами находятся еще минимум два человека.

Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим. По данным ведомства, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже дома. Следственным комитетом РФ по Подмосковью возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.