Последствия падения сбитого БПЛА на дом в Подмосковье попали на видео

Последствия падения обломков беспилотника, сбитого силами ПВО в Истринском районе в Подмосковье, попали на видео, опубликованное SHOT.

По информации издания, беспилотник упал на частный дом, на первом этаже которого находился гараж, а на втором — жилое помещение. Здание полностью сгорело. Владелец участка остался жив. За несколько часов до падения БПЛА мужчина решил вернуться в Москву. По его словам, он уехал из пригорода, потому что его собаки нервничали и скулили.

Повреждения от взрывной волны получили близстоящие дома: выбиты стекла в окнах, снесены с подоконника цветы в горшках и частично разрушен парник.