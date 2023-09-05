13:28, 05 сентября 2023
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Последствия падения сбитого БПЛА на дом в Подмосковье попали на видео
Последствия падения обломков беспилотника, сбитого силами ПВО в Истринском районе в Подмосковье, попали на видео, опубликованное SHOT.
По информации издания, беспилотник упал на частный дом, на первом этаже которого находился гараж, а на втором — жилое помещение. Здание полностью сгорело. Владелец участка остался жив. За несколько часов до падения БПЛА мужчина решил вернуться в Москву. По его словам, он уехал из пригорода, потому что его собаки нервничали и скулили.
Повреждения от взрывной волны получили близстоящие дома: выбиты стекла в окнах, снесены с подоконника цветы в горшках и частично разрушен парник.