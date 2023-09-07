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11:12, 07 сентября 2023
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Последствия падения сбитого БПЛА в Подмосковье попали на видео

Последствия падения сбитого БПЛА в Подмосковье попали на видео

© Кадр: Telegram-канал SHOT

Последствия падения сбитого БПЛА в подмосковном Раменском попали на видео, опубликованное в Telegram-канале Shot.

По данным канала, на нескольких этажах жилого дома на Десантной улице города выбило окна. В опубликованном ролике осколки лежат на асфальте рядом с обломками беспилотника. Место оцеплено.

Окна выбило в пяти квартирах дома на Десантной улице, уточняет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Повреждения получили также четыре припаркованных во дворе автомобиля.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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