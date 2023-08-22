Послание автомобилисту от юной соседки умилило москвичей

Юная соседка оставила необычное послание столичному автомобилисту. Она положила на капот его машины коробку конфет, фото которой опубликовал Telegram-канал «Зюзино М125».

«Машина — топ. Когда будет 18, куплю себе такую же», — написала она на коробке, после чего извинилась за то, что три конфеты съела сама.

Увиденное умилило москвичей. «Как мило!!!», «Машину оценили в 27 конфет из 30», «Как здорово, что есть такие добрые люди», «Конфеты дорогие, значит у него достойная машина», «А могла бы дождаться водителя и вместе с ним слопать конфетки», «Молодец, хорошие мечты», — написали они в комментариях.

«Автомобилист передал девушке послание: "Хочется сказать спасибо таинственной незнакомке за приятный сюрприз и отличное настроение на весь день! У тебя будет еще лучше"», — процитировал водителя автор публикации.