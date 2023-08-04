Популярный стилист раскритиковал две детали во внешности россиянок

Две детали во внешности россиянок раскритиковал популярный стилист Владислав Лисовец в интервью «Газете.Ru». По его словам, женщины выглядят неестественно с «чудовищно наклеенными» ресницами и чересчур увеличенными губами.

Модный эксперт подчеркнул, что его слова могут прозвучать обидно, но «африканские» брови и ресницы — это однозначный антитренд. Такие элементы внешности нехарактерны для славянской внешности, пояснил он.

Кроме того, стилист призвал женщин не надевать «все лучшее сразу». По его мнению, это говорит о любви россиянок к соперничеству друг с другом. «Все очень чопорно, продуманно, порой симпатично, но с перебором», — описал Лисовец стиль своих соотечественниц.