Определены самые популярные подарки на День учителя

Самые популярные подарки на День учителя определили для «Известий» аналитики различных сервисов.

Чаще всего по традиции учителям дарят цветы. По данным «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в октябре букеты стоят в среднем 2,2 тысячи рублей.

На втором месте рейтинга популярности презентов расположились сладости. В последнее время востребованными стали бенто-торты — они небольшие по размеру (весом 300-400 граммов), обычно упакованы в ланч-бокс и украшены надписями. В среднем такой подарок стоит 1,2 тысячи рублей. Еще родители покупают капкейки — набор из пяти штук обходится в тысячу рублей. Кроме того, учителям дарят клубнику в шоколаде, наборы конфет, сухофруктов, чая или кофе.

Педагоги получают от учеников канцелярские, парфюмерные или бьюти-наборы, а также креативные подарки. К последним относятся, например, портрет по фото или ночник с надписью «Лучшему учителю‎»‎.