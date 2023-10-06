Названы самые популярные места в Москве по запросам туристов

Топ-10 мест, которые чаще всего искали летом на картах в Москве туристы, назвали «Мосленте.онлайн» в пресс-службе «2ГИС». В первой тройке оказались Парк Горького, «Зарядье» и парк развлечений «Остров Мечты».

Далее в списке оказались Кремль, Московский зоопарк, Третьяковская галерея, ВДНХ, «Москвариум», ТРЦ «Авиапарк» и фудмолл «Депо».

«В топ-20 в этом году вошли и смотровые площадки — на Останкинской телебашне и самая высокая смотровая Европы в комплексе "Москва Сити"», — рассказали в пресс-службе.

Смотровая на Останкинской телебашне оказалась наиболее популярна среди туристов из Нижнего Новгорода и Новосибирска, смотровая в комплексе «Москва-Сити» чаще интересовала путешественников из Краснодара, Казани и Уфы. Парк «Зарядье» — пункт номер два в программе посещения Москвы для гостей из Петербурга, Воронежа и Екатеринбурга. Для всех трех городов пунктом номер один является Парк Горького.