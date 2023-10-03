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07:06, 03 октября 2023
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Названы самые популярные у россиян автомобили до полутора миллионов рублей

Названы самые популярные у россиян автомобили до полутора миллионов рублей

© Фото: Wikimedia Commons

Самые популярные у россиян машины стоимостью до полутора миллионов рублей были названы в исследовании «Авито», передает пресс-служба сервиса. Лидером рейтинга стала Lada Priora.

Второе и третье место в списке также разделил автоконцерн ВАЗ с автомобилями Lada Granta и Lada 2114. Часто россияне приобретают модели Ford Focus, Lada Kalina, Lada 2 107, Lada 4x4 (Нива), Hyundai Solaris, Lada 2 110 и Kia Rio.

Эксперты уточнили, что за последние несколько месяцев продажи подержанных автомобилей увеличились на 14,2 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года. При этом средняя цена машин с пробегом выросла почти на 40 процентов и составила 640 тысяч рублей.

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