Названы самые популярные у россиян автомобили до полутора миллионов рублей

Самые популярные у россиян машины стоимостью до полутора миллионов рублей были названы в исследовании «Авито», передает пресс-служба сервиса. Лидером рейтинга стала Lada Priora.

Второе и третье место в списке также разделил автоконцерн ВАЗ с автомобилями Lada Granta и Lada 2114. Часто россияне приобретают модели Ford Focus, Lada Kalina, Lada 2 107, Lada 4x4 (Нива), Hyundai Solaris, Lada 2 110 и Kia Rio.

Эксперты уточнили, что за последние несколько месяцев продажи подержанных автомобилей увеличились на 14,2 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года. При этом средняя цена машин с пробегом выросла почти на 40 процентов и составила 640 тысяч рублей.