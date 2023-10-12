Осенью 2023 года популярность коллективной аренды жилья в Москве выросла на треть по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты риелторов компании «Инком-Недвижимость». Это связано, в частности, с дефицитом бюджетного жилья.

За 12 месяцев спрос на съем жилья в столице вырос на 70 процентов. Сегодня предложений доступных по цене квартир в пять раз меньше, чем желающих их арендовать, отмечают аналитики. По этой причине многим людям удобнее снимать многокомнатные квартиры в складчину.

70 процентов таких арендаторов приходится на приехавших в российскую столицу на заработки уроженцев стран СНГ, 20 процентов — на студентов и молодых специалистов, 10 процентов — на москвичей, которые решили сдать свои квартиры и объединиться для съема за более низкую цену.

Для арендодателей подобный способ съема тоже имеет плюсы: сдать многокомнатные квартиры единоличным съемщикам не так просто, а ставка найма для группы людей повышается на 10-15 процентов, добавили риелторы.