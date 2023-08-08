Пользователи сети обсудили открывшийся аналог магазина Uniqlo в Москве

Недавно в торгово-развлекательном центре «Авиапарк» открылся аналог японского Uniqlo — магазин Just clothes, обзор на который сделала одна из жительниц Москвы.

Автор ролика рассказала, что часть моделей и цветовая гамма в новом магазине действительно похожа на ассортимент закрывшегося в России Uniqlo. Так, например, в Just clothes можно купить легкие куртки, жилетки, джинсы, а также есть много спортивной базовой одежды. При этом аксессуаров у нового бренда представлено больше, но детской одежды в ассортименте пока нет.

Пользователи сети в комментариях к видео обсудили открывшийся в столице аналог известного бренда. «Ничего общего с Uniqlo. Странные вещи из прошлого века», «С рынка купили модели прошлого десятилетия и продают», «Просто ужас… В Uniqlo не было таких цветов», «К сожалению, цены выше чем в Uniqlo. Штаны плюс кофта за 9500 это перебор», — написали юзеры.