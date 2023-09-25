Полсуток ожидающие вылета пассажиры в столичном аэропорту попали на видео

Полсуток ожидающие вылета пассажиры в столичном аэропорту Внуково попали на видео. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, более 500 пассажиров 11 часов ожидают свой рейс в турецкую Анталью. Причиной длительной задержки вылета стала поломка воздушного судна. Уточняется, что лайнер пытались починить в течение пяти часов.

Сообщается, авиакомпания на время ожидания рейса представила некоторым пассажирам номера в гостинице, однако мест хватило не всем. Пассажирам пришлось ночевать на скамейках в здании аэропорта.