Полицейские ограбили криптоинвестора в столичном «спальнике» Выхино-Жулебино, сообщает Shot.

По имеющейся информации, двое правоохранителей 26 и 36 лет в нерабочее время, будучи в штатском, напали на местного жителя, о деятельности которого им заранее было известно. Они надели на него наручники и посадили в машину.

Полицейские заявили заложнику, что против него возбуждено уголовное дело, но они могут освободить его от наказания за определенную сумму. Они заставили криптоинвестора перевести им биткоинов на 26 миллионов рублей, после чего отпустили.

Пострадавший отправился в полицейский участок. Правонарушителей задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Злоумышленникам грозит до десяти лет колонии.