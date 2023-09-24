В Московском зоопарке определили пол родившегося месяц назад детеныша панды

В Московском зоопарке определили пол родившегося ровно месяц назад детеныша панды, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка.

«Специалисты проводят регулярные осмотры детеныша. В подготовленном для этого инкубаторе есть все необходимое, поддерживается комфортная температура и влажность воздуха», — рассказал градоначальник.

Он отметил, что и сама малышка, и ее мать — панда Диндин — чувствуют себя прекрасно. В первые дни после родов Диндин прятала и оберегала детеныша, не могла спокойно поесть или поспать. Но теперь, когда маленькая панда подросла, у нее появилась шерсть и изменилась терморегуляция, Диндин спокойно относится к тому, что ребенка забирают на осмотр. В это время она ест бамбук и отдыхает.

Сейчас маленькая панда весит 1288 граммов, ее рост — 36,8 сантиметра.

«Специалисты говорят, что все параметры в норме, новый житель Московского зоопарка правильно развивается и хорошо набирает вес», — заметил Собянин.