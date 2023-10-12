Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание и сильный снег в Москве

Прогноз на скорое стремительное похолодание дал в своем Telegram-канале синоптик Александр Шувалов. Эксперт уточнил, что пришедшее в столицу в четверг, 12 октября, потепление, продлится несколько дней, после чего пойдет на спад.

«Вверх по температурной шкале мы будем подниматься до воскресенья, 15 октября, включительно. И в субботу и воскресенье днем ожидается 14-16 тепла, но с кратковременными дождями», — уточнил метеоролог.

Начиная с понедельника, 16 октября, температура воздуха пойдет только вниз. Во вторник и среду, 17 и 18 октября, в столице ожидается сильный снег и возможно первые сугробы. Дневная темперирую составит около плюс трех градусов, а ночная — минус три градуса.