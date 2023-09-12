19:11, 12 сентября 2023
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Москвичей предупредили о похолодании
© Фото: Platon Matakaev / Unsplash
Об однодневном похолодании предупредил москвичей в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Так, в пятницу, 15 сентября, днем температура воздуха понизится до 16-20 градусов, будет облачно. В выходные, 16 и 17 сентября, жителей столичного региона снова порадует солнечная погода.
При этом до пятницы столбики термометров в Москве будут показывать 19-22 градуса тепла днем. Сохранится ясная погода, осадков не ожидается.