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13:12, 10 октября 2023
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Момент похищения банкомата на тележке из подмосковного ТЦ попал на видео

Момент похищения банкомата на тележке из подмосковного ТЦ попал на видео

© Кадр: Telegram-канал Shot

Момент похищения банкомата на тележке из подмосковного ТЦ попал на видео, опубликованное SHOT.

По информации Telegram-канала, двое злоумышленников увезли банкомат «Финсервиса» из торгового центра «Бриз», расположенного в Истре. Это произошло после закрытия магазина — около 22:30.

Личности двоих похитителей не установлены. По одной из версий, они могли быть несовершеннолетними. Отмечается, что в банкомате находилась наличность на два миллиона рублей.

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