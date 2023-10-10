13:12, 10 октября 2023
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Момент похищения банкомата на тележке из подмосковного ТЦ попал на видео
© Кадр: Telegram-канал Shot
Момент похищения банкомата на тележке из подмосковного ТЦ попал на видео, опубликованное SHOT.
По информации Telegram-канала, двое злоумышленников увезли банкомат «Финсервиса» из торгового центра «Бриз», расположенного в Истре. Это произошло после закрытия магазина — около 22:30.
Личности двоих похитителей не установлены. По одной из версий, они могли быть несовершеннолетними. Отмечается, что в банкомате находилась наличность на два миллиона рублей.