Поиск работы может быть опасен. За вами следят мошенники! Об этом «Ленту.ру» предупредил директор по кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков.

Эксперт предупредил, что злоумышленники предлагают россиянам работу через SMS, электронную почту или мессенджеры. Они рассказывают о привлекательных условиях и убеждают быстрее принять решение. Цель мошенников, по словам Избаенкова, состоит в краже денег, получении личной информации или использовании труда соискателей без дальнейшей оплаты.

Чтобы не попасть на крючок к аферистам, важно проверять юридическую информацию о работодателе на специализированных ресурсах, сравнивать предложения по аналогичным вакансиям на рынке труда, не предоставлять личные данные до уверенности в добросовестности работодателя, остерегаться громких обещаний и расплывчатых описаний обязанностей.

Ранее россиян предупредили о популярной уловке мошенников в магазинах.