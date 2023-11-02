13:30, 02 ноября 2023
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Вот это погоня! Полицейский поразил всех каскадерским трюком
© Кадр: Telegram-канал Mash
Полицейский поразил всех каскадерским трюком, удерживаясь на заднем стекле и багажнике движущегося автомобиля. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.
«Мощная погоня из Якутска с элементами каскадерского мастерства. Нарушитель помчал по улице Лермонтова, пока полицейский пытался не соскочить с машины на скорости», — уточнили администраторы канала.
Отмечается, что пострадавших в результате погони нет, а злоумышленника удалось задержать.
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