Синоптик пообещал москвичам «погодное фуэте»

«Погодное фуэте» пообещал москвичам руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В своем Telegram-канале синоптик рассказал, что погода в ближайшие дни будет чрезвычайно переменчива.

По его словам, к утру субботы, 21 октября, дождь прекратится, небо расчистится. Однако к воскресенью, 22 октября, в столице вновь станет облачно и похолодает до минус 2-4 градусов днем, а вечером пойдет дождь.

В понедельник, 23 октября, в Москве прогнозируется потепление до плюс 11-13 градусов, а во вторник вновь ожидается похолодание. В ночь на среду, 25 октября, возможны заморозки, сообщил метеоролог.