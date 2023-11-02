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20:30, 02 ноября 2023
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Поехали! Топ-5 городов для отдыха в ноябрьские праздники

Поехали! Топ-5 городов для отдыха в ноябрьские праздники

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Топ-5 самых привлекательных городов, куда россияне планируют поехать в ноябрьские праздники, были названы в исследовании онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip. Материалы есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Лидером рейтинга стала Москва, следом идут Санкт-Петербург и Сочи. В топ-5 также вошли Казань и Калининград.

Другие направления для отдыха в длинные выходные ноября — Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск, Владивосток. Те, кто уезжает за границу, предпочитают Стамбул, Дубай и Бангкок.

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