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10:01, 07 августа 2023
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Подросток на иномарке сбил лося и слетел в кювет в Подмосковье

Подросток на иномарке сбил лося и слетел в кювет в Подмосковье

© Фото: Mason Jones / Unsplash

Подросток 2006 года рождения сбил парнокопытное дикое животное в подмосковном Чехове. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Московской области.

По имеющейся информации, авария случилась поздно вечером 5 августа на 15-м километре трассы М-2 «Крым-Троицкое-Добрыниха-Щеглятьево». Молодой человек на машине, принадлежащей его тете, сбил животное, после чего транспортное средство слетело в кювет.

В результате ДТП погибла девушка 2007 года рождения, которая находилась в салоне автомобиля. По факту произошедшего проводится проверка.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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