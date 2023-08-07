Подросток на иномарке сбил лося и слетел в кювет в Подмосковье

Подросток 2006 года рождения сбил парнокопытное дикое животное в подмосковном Чехове. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Московской области.

По имеющейся информации, авария случилась поздно вечером 5 августа на 15-м километре трассы М-2 «Крым-Троицкое-Добрыниха-Щеглятьево». Молодой человек на машине, принадлежащей его тете, сбил животное, после чего транспортное средство слетело в кювет.

В результате ДТП погибла девушка 2007 года рождения, которая находилась в салоне автомобиля. По факту произошедшего проводится проверка.