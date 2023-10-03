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08:34, 03 октября 2023
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Подростки устроили фотосессию на Садовом кольце и разозлили пользователей сети

Подростки устроили фотосессию на Садовом кольце и разозлили пользователей сети

© Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Подростки устроили фотосессию на Садовом кольце и разозлили пользователей сети. Записанное очевидцами видео было опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?»

В ролике трое молодых людей вышли на середину магистрали в районе Трубной улицы, чтобы сделать селфи-фотографии.

Юзеры разозлились и оставили возмущенные комментарии. «Некому выйти что ли подзатыльников надавать? Оборзели вообще уже», «Сегодня объявлен день безумия что ли?», «Бесполезные олухи», «Что за глупость творят!» — написали фолловеры.

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