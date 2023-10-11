Подросший в Московском зоопарке детеныш панды восхитил пользователей сети

Подросший в Московском зоопарке детеныш панды попал на видео, опубликованное в Telegram-канале генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.

«Носик уже почти черный, как у мамы», — отметила она. Увиденное восхитило пользователей сети.

«Какая прелесть!», «Как малыши одинаково во сне причмокивают — что человеческие, что медвежата», «Сладость», «Принцесса Московская на папу похожа», «Комочек счастья!», «На нее можно смотреть бесконечно», — написали юзеры в комментариях.

Самка панды родилась в Московском зоопарке в конце августа.