Россиян предупредили о подорожании одного продукта

О подорожании одного продукта россиян предупредили в Telegram-канале Mash со ссылкой на собственный источник. Речь идет о бананах, цена на которые в ближайшие две недели вырастет приблизительно на 20 процентов.

После подорожания килограмм бананов будет стоить примерно 150 рублей. Рост цены связан с повышением курса доллара. Оптовые закупщики вынуждены платить больше за партии фрукта, что ведет за собой рост цены для конечного потребителя.

Однако, по данным Mash, после недолгого подорожания стоимость бананов начнет снижаться. Это произойдет примерно через 3-4 недели.