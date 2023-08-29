В Подмосковье пенсионер едва не лишился руки из-за укуса гадюки

67-летний пенсионер пострадал от укуса гадюки и едва не лишился руки. Конечность мужчины спасли врачи химкинской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Змея напала на мужчину, когда он собирал грибы в лесу. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с сильным и болезненным отеком кисти — обширной гиперемией. При сильном увеличении кровотока и заторах давления возрастает риск необходимости ампутации.

Пациенту экстренно ввели сыворотку против яда и обработали место укуса. «После стабилизации состояния мужчины врачи перевели его в хирургическое отделение, где провели вазоактивную и антикогулянтную терапии для улучшения кровообращения и профилактики образования тромбов. Также пациенту был назначен курс антибиотиков», — рассказала заведующая хирургическим отделением Виктория Едунова.

На данный момент состояние мужчины стабилизировалось, его выписали из медучреждения.