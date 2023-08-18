Подмосковные врачи провели уникальную операцию новорожденному

В Подмосковье врачи провели уникальную операцию новорожденному с патологией кишечника. Об этом сообщил Минздрав Московской области.

Мальчик весом 1,8 килограмма появился на свет в Московском областном перинатальном центре на 32-й неделе беременности матери. У него диагностировали аномалию сердца, патологию мозга и высокую кишечную непроходимость из-за того, что два конца двенадцатиперстной кишки младенца не были соединены между собой. Проходимость ЖКТ ребенка восстановили хирургическим путем.

«Операция проходила открыто из мини-доступа. Были найдены оба конца атрезированной кишки, на них был наложен анастомоз по Кимура. То есть две кишки особым образом были пересечены — одна вдоль, другая поперек и сшиты между собой в виде ромба. В результате нам удалось восстановить проходимость желудочно-кишечного тракта», — рассказала завотделением хирургии новорожденных Юлия Шугина.

Через неделю ребенку сделали рентген, который показал, что проходимость кишечника восстановлена. Сейчас мальчик продолжает проходить лечение.