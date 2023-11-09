Подержанные авто опять подорожали! Вот актуальные цены

Подержанные авто возрастом до 15 лет в России опять подорожали! Актуальные цены назвали «Ленте.ру» аналитики «Авто.ру».

Наибольшую прибавку в цене в октябре 2023 года — плюс восемь процентов — получила Lada (ВАЗ) 2131, подорожав в среднем до 515 тысяч рублей. На семь процентов больше стали стоить Renault Logan, Honda Stepwgn, Volkswagen Jetta — 749 тысяч, 2,2 миллиона, 1,4 миллиона рублей соответственно.

По шесть процентов набрали Kia Rio (2009-2011 годов выпуска) и Hyundai Getz. В октябре они продавались за 669 и 581 тысячу рублей соответственно.

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