Как они это сделали? Бобры построили плотину в форме сердца в Москве. Фотография была опубликована в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Бобры построили плотину в форме сердца в парке "Покровское-Стрешнево"», — говорится в сообщении. На снимке плотина находится на месте сужения водоема. Звери натаскали ветки и палки, соорудив небольшой водопад: вода стекает по бокам кучи.

«К 14 февраля заранее готовятся», «Бобры строят плотину из говна и палок, а качество получается лучше, чем у ПИК», «Какие романтичные», «Любвеобильные бобры», «Разбираются лучше многих строителей новостроек», «Бобровая романтика», «У бобров любовь», «Бобры добры», «Даже бобры влюблены», — написали пользователи сети.

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