Раскрыта средняя площадь российских квартир

Средняя площадь квартиры в новостройке в Москве составила 52,72 квадратных метра. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Этажи». Столица заняла 11-ю позицию в рейтинге по средней площади строящихся квартир.

«Несмотря на устоявшееся убеждение о том, что в Москве массово строят мини-жилье, средняя площадь квартир в новостройках столицы оказалась больше, чем в большей части мегаполисов России», (https://m.gazeta.ru/tags/geo/rossiya.shtml) — сообщила замдиректора компании Татьяна Ахметдинова.

В целом средняя площадь российских квартир в новостройках составила 49,3 квадратных метра. Самые маленькие квартиры на первичном рынке находятся в Санкт-Петербурге, их площадь составляет 42,83 квадратных метра. На втором месте — Воронеж со средней площадью строящихся квартир 46,2 квадратных метра. Третью позицию рейтинга занял Краснодар с квартирами в новом жилье площадью 46,51 квадратных метра.

Ранее в сети выложили (https://moslenta.online/news/city/estetika-18-10-2023.htm) объявление о сдаче квартиры в Москве за 3,5 миллиона рублей в месяц.