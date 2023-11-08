Плата за свет может резко взлететь с Нового года. К чему быть готовым?

С Нового года плата за свет может резко взлететь на 30 процентов, сообщил NEWS.ru заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования Валерий Семикашев. К чему стоит быть готовым?

По словам эксперта, тарифы существенно повысят для тех, кто активно пользуется электроэнергией: заметно подорожает все, что будет потребляться сверх определенного норматива. «Поэтому, если меру введут, россияне, которые потребляют много энергии — например, живут в отдельном доме с неэффективным электрическим отоплением и теплыми полами, — могут увидеть рост тарифа за свет», — пояснил Семикашев.