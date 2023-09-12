Раскрыт план развития московского метрополитена на 10 лет

План развития московского метрополитена на 10 лет раскрыл на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника Сергея Собянина по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, на ближайшие десять лет запланировано открытие 39 новых станций столичной подземки. Это позволит обеспечить пешую доступность метро для всех жителей Москвы.

В настоящее время в городе строится 35 километров новых линий и 15 станций метро, отметил Бочкарев.