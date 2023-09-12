13:21, 12 сентября 2023
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Раскрыт план развития московского метрополитена на 10 лет
© Фото: Platon Matakaev / Unsplash
План развития московского метрополитена на 10 лет раскрыл на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника Сергея Собянина по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам заммэра, на ближайшие десять лет запланировано открытие 39 новых станций столичной подземки. Это позволит обеспечить пешую доступность метро для всех жителей Москвы.
В настоящее время в городе строится 35 километров новых линий и 15 станций метро, отметил Бочкарев.