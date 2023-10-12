Новый 300-метровый пешеходный мост через Москву-реку появится в столице

Новый пешеходный мост через Москву-реку длиной 300 метров появится в столице. Он соединит Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевшенко, сообщается на сайте Стройкомплекса города со ссылкой на слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

«Пешеходная зона появится в ходе работ на Дорогомиловском мосту, который уже построен. После того, как у моста появится новый уровень, мы увяжем его с существующей городской инфраструктурой», — пояснил он.

Стало известно, что один из спусков будет направлен в сторону станции «Тестовская» МЦД-1. Помимо этого, планируется провести благоустройство территории вокруг нового сооружения.