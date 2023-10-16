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17:35, 16 октября 2023
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Синоптик спрогнозировал первый снег в Москве

Синоптик спрогнозировал первый снег в Москве

© Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Первый снег к концу недели пообещал москвичам руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с «Известями» он отметил, что снег ожидается в течение всех суток 20 октября.

По словам синоптика, в первой половине недели на территории столичного региона столбики термометров не будут опускаться ниже отметок 5-7 градусов, кроме того, будут идти дожди.

Но начиная с четверга начнется похолодание. В пятницу в Москве выпадет снег. Не исключено появление снежного покрова и в Подмосковье, добавил метеоролог.

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