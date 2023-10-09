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10:00, 09 октября 2023
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Первый снег выпал в Москве и попал на видео

Первый снег выпал в Москве и попал на видео
© Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

На видео попал первый снег, выпавший в Москве в воскресенье, 8 октября. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

«С первым снегом, москвичи. До Нового года осталось 84 дня», — подписали публикацию администраторы канала.

Многих пользователей сети не обрадовало изменение погоды в столице.

«Какая мерзкая погода», «Да лучше бы хлопьями шел, а не с дождем», «Пойду резину менять», «Несите мандаринки», «Это разве снег? Недоразумение какое-то», «С первым мокрым снегом», — прокомментировали юзеры.

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