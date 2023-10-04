Синоптик спрогнозировала даты первых заморозков в Москве

Даты первых заморозков в Москве спрогнозировала синоптик, главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Она сообщила, что с 7 по 9 октября в столице ожидается значительное похолодание.

Температура воздуха составит всего 1-4 градуса тепла, в районе МКАД возможна минусовая температура. В Подмосковье столбики термометров в утреннее время опустятся до отметок минус 2-3 градуса.

«Если еще не убрали остатки урожая овощей и фруктов, поспешите! До выходных ждать не стоит», — призвала дачников специалист.