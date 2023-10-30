Согласился бы каждый второй! В каком городе мечтают перезимовать россияне?

Города, в которых россияне мечтают перезимовать, в своем исследовании определил сервис «Работа.ру», сообщают «Известия». Так, каждый второй соотечественник согласился бы провести зимние месяцы в Сочи.

На втором по популярности месте оказался Краснодар — там зимой мечтают пожить 32 процента опрошенных. В тройку лидеров также вошли Минеральные Воды — так ответили 25 процентов респондентов.

При этом 24 процента россиян отметили, что выбрали бы для зимовки Геленджик, а 20 процентов — Москву. Ростов-на-Дону подошел бы для 16 процентов опрошенных, а Калининград — для 15 процентов. В топ-десять городов для зимовки вошли Новороссийск, Санкт-Петербург и Казань.