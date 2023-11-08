Предупрежден — значит вооружен. Чем опасны неожиданные переводы на карту? О новой схеме мошенничества агентству «Прайм» рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Андрей Лисов.

Злоумышленники переводят на карту своей жертвы несколько сотен рублей. После этого они звонят под видом сотрудника банка или микрофинансовой организации и рассказывают об одобренном кредите или микрозайме и о поступившей на счет части денег. Далее аферисты пытаются узнать персональные данные и реквизиты карты, а также код из СМС.

По словам юриста, нельзя передавать любую информацию, поскольку мошенники могут оформить микрозайм под большой процент или вообще похитить все сбережения на счете. Важно отказывать в оформлении кредита или микрозайма по телефону. Для безопасного способа возврата денег Лисов рекомендовал обратиться в свой банк.

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