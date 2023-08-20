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10:01, 20 августа 2023
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Перечислены опасные для употребления виды ягод в Подмосковье

Перечислены опасные для употребления виды ягод в Подмосковье

© Фото: Tengyart / Unsplash

Опасные для употребления виды ягод в своем Telegram-канале перечислили специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области.

Так, в Подмосковье нельзя собирать жимолость лесную, так как она содержит в себе ксилостеин, вызывающее пищевое расстройство и отравление. Пищевое отравление также вызывают купена многоцветковая, бересклет бородавчатый и ландыш майский.

Употребление сок воронца колосистого может вызвать на коже волдыри и язвы, а корни этого растения — рвоту и сильное расстройство дыхания, плоды —оглушение. Самым опасным плодом является вороний глаз — употребление одной ягоды грозит человеку летальным исходом.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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