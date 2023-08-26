Пенсионерку в Подмосковье спасли от ампутации ноги
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От ампутации ноги спасли 89-летнюю пенсионерку врачи городской больницы в Одинцово, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья.
По информации ведомства, пожилая женщина поступила в медучреждение с жалобами на онемение правой нижней конечности, боли и продолжающуюся долгое время хромоту.
Врачи провели компьютерную ангиографию и выявили у пациентки тромбоз бедренной артерии и некротическую язву на стопе.
Специалисты отметили, что пенсионерка обратилась к ним вовремя — еще немного, и на ее ноге могла бы появиться гангрена, в связи с чем конечность, скорее всего, пришлось бы ампутировать.
Хирурги провели женщине экстренную операцию — тромбоэкстракцию, в ходе которой извлекли из ее ноги двухсантиметровый тромб.
После этого кровоток в ноге пациентки восстановился, язва начала заживать, а боли прекратились.
Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо, ее выписали домой на амбулаторное лечение.