Пенсионерку в Подмосковье спасли от ампутации ноги

От ампутации ноги спасли 89-летнюю пенсионерку врачи городской больницы в Одинцово, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья.

По информации ведомства, пожилая женщина поступила в медучреждение с жалобами на онемение правой нижней конечности, боли и продолжающуюся долгое время хромоту.

Врачи провели компьютерную ангиографию и выявили у пациентки тромбоз бедренной артерии и некротическую язву на стопе.

Специалисты отметили, что пенсионерка обратилась к ним вовремя — еще немного, и на ее ноге могла бы появиться гангрена, в связи с чем конечность, скорее всего, пришлось бы ампутировать.

Хирурги провели женщине экстренную операцию — тромбоэкстракцию, в ходе которой извлекли из ее ноги двухсантиметровый тромб.

После этого кровоток в ноге пациентки восстановился, язва начала заживать, а боли прекратились.

Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо, ее выписали домой на амбулаторное лечение.