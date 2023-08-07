Пенсионерки устроили вечеринку с караоке в московском дворе и попали на видео

Женщины принесли микрофон на детскую площадку. Одна из них начала петь, а две ее подруги — танцевать под музыку. Источник уточнил, что видео снято на Новочеркасском бульваре.

Ролик развеселил и тронул пользователей сети. «Если ваша вечеринка не похожа на это, не вздумайте меня приглашать», «Бабушки молодцы, жаль, что моя ушла из жизни. Она бы оценила», — прокомментировали видео в группе.