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20:31, 07 августа 2023
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Пенсионерки устроили вечеринку с караоке в московском дворе и попали на видео

Пенсионерки устроили вечеринку с караоке в московском дворе и попали на видео

© Кадр: Telegram-канал «Марьино/ЮВАО М125»

Пенсионерки устроили вечеринку с караоке во дворе спального района на юго-востоке Москвы. Встреча соседок попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Марьино/ЮВАО М125».

Женщины принесли микрофон на детскую площадку. Одна из них начала петь, а две ее подруги — танцевать под музыку. Источник уточнил, что видео снято на Новочеркасском бульваре.

Ролик развеселил и тронул пользователей сети. «Если ваша вечеринка не похожа на это, не вздумайте меня приглашать», «Бабушки молодцы, жаль, что моя ушла из жизни. Она бы оценила», — прокомментировали видео в группе.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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